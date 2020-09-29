İlham Aliyev: Türkiye çatışmada taraf değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığını söyledi.

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Kafkasya'da gerilim ve çatışma hali sürüyor.

İşgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekatta Ermeni kayıpları arttıkça Erivan yönetimi yalan haberlerle provokasyon yapmaya devam ediyor.

Son olarak Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Türkiye'nin askeri yardımıyla sınırlarını genişletmeye çalıştığını söylemesinin hemen ardından, Ermenistan'ın resmi haber ajansı da Türk savaş uçaklarının Ermeni Su-25 uçağını vurduğu yalanını servis etmişti.

ALİYEV İDDİALARI YALANLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

Aliyev, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığını söyledi.

Ayrıca iddia edildiği gibi Dağlık Karabağ bölgesinde herhangi bir Suriyeli cihatçı grubun da olmadığını söyleyen Aliyev, "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor" dedi.