Petrol
102.07
0.84%
Euro
18.1192
0.15%
Dolar
18.1654
0.13%
Altın
1.029
0.73%
Borsa
3143
2.70%
Bitcoin
396.210
1.08%
BTXN Coin
4.81
-5.68%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, Brüksel'de görüşecek

    Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Belçika'daki kritik toplantıda buluşacak.
    • 25.08.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, Brüksel'de görüşecek

    Bakü ile Erivan arasındaki görüşmeler, liderler düzeyinde devam ediyor.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda bir araya gelecek.

    Brüksel'de üçlü toplantı

    Üçlü görüşme, 31 Ağustos'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

    Aliyev ve Paşinyan, daha önce de Michel'in arabuluculuğunda 14 Aralık 2020 ile 30 Mart ve 22 Mayıs 2022'de Brüksel'de toplantı yapmıştı.

    Sınır belirleme komisyonları görüşecek

    AA'nın haberine göre, Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmenin bir gün öncesinde ise başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları da yeniden bir araya gelecek.

    Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki komisyonlar 30 Ağustos'ta Moskova'da toplantı yapacak.

    İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, Brüksel de görüşecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Finlandiya'dan Japonya'ya eğitimde ülkelerin başarı sırları Dahiler Ülkesi kitabında
    Kitap

    Finlandiya'dan Japonya'ya eğitimde ülkelerin başarı sırları Dahiler Ülkesi kitabında

    Yurt dışında çalışan işçiler için vergi muafiyeti geliyor
    Ekonomi

    Yurt dışında çalışan işçiler için vergi muafiyeti geliyor

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir