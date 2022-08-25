İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, Brüksel'de görüşecek

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Belçika'daki kritik toplantıda buluşacak.

Bakü ile Erivan arasındaki görüşmeler, liderler düzeyinde devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Brüksel'de üçlü toplantı

Üçlü görüşme, 31 Ağustos'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Aliyev ve Paşinyan, daha önce de Michel'in arabuluculuğunda 14 Aralık 2020 ile 30 Mart ve 22 Mayıs 2022'de Brüksel'de toplantı yapmıştı.

Sınır belirleme komisyonları görüşecek

AA'nın haberine göre, Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmenin bir gün öncesinde ise başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları da yeniden bir araya gelecek.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki komisyonlar 30 Ağustos'ta Moskova'da toplantı yapacak.