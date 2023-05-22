İlk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'da

AA
2023 yılının ilk hacı kafilesiyle ilgili açıklama yapıldı.
Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, kafilenin ülkeye ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk hacı kafilesini taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı ifade edilerek, hacı adaylarına ait fotoğraflar paylaşıldı. Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.
İlk kafile Bangladeş'ten
Suudi Arabistan haber ajansı SPA ise Bangladeş'ten gelen ilk hacı kafilesinin Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na indiği aktarıldı.
2 milyondan fazla hacı beklentisi
Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda 2 milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.
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