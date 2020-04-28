İmmün plazmanın ilk uygulandığı hasta koronadan kurtuldu

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki nakilden 72 saat sonra hastada, iyileşme bulguları görüldü.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ UYGULANDI

Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı.

Yapılan son testlerle koronavirüsü yendiği belirlenen Aybar, yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alındı.

İmmün plazma tedavisininuygulandığı hasta, koronayı yendi VİDEO

5 NİSAN'DA PLAZMA NAKLİ YAPILDI

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, yoğun bakımda yatan Abidin Aybar'ın sağlık durumunun ağır olduğunu ve 5 Nisan'da ülkede ilk kez kendisine plazma naklinin yapıldığını söyledi.

"KORONAVİRÜSLE İLGİLİ BİR PROBLEM KALMADI"

Nakilden 72 saat sonra hastada iyileşme bulgularının görülmeye başladığını anlatan Kızılay, "Nakilden 7 gün sonra hastamızın koronavirüs testi negatife döndü, 10'uncu günde de hastamız entübasyondan ve makineden kurtuldu. Dün itibarıyla da hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Aslında hastamızın halihazırdaki tablosunda koronavirüsle ilgili bir problem kalmadı.





"VİRÜSÜ TÜMÜYLE ATLATTI"



Koronavirüse yönelik ilaç da kullanmıyor. Hastamızın koronavirüsü tümüyle atlattığını söyleyebilirim. Şimdi uzun müddet yoğun bakımda kaldığı ve makineye bağlı olduğu için kas güçsüzlüğü var, bu nedenle fizik tedavisine başladık. Servisimizde birkaç gün, belki 1 hafta fizik tedavi alacak sonra da taburcu edeceğiz." dedi.

HASTANIN MORALİ ARTTI

Kızılay, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastanın virüsü yenmesinin ardından moralinin de arttığını ve bu durumun iyileşme sürecini hızlandıracağını da kaydetti.