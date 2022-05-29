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    Imran Han: 2 milyon kişiyle İslamabad'a girerim

    Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Han, "Hükümete seçim yapması için 6 gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim." ifadelerini kullandı.
    • 29.05.2022 - 03:10
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    Imran Han: 2 milyon kişiyle İslamabad'a girerim

    Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu hükümetiyle birlikte indirilen eski Başbakan Imran Han, Pakistan'ın ABD'de planlanan "yabancı bir komplo" tarafından kurulan "hainler" tarafından yönetildiğini söyledi.

    "Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim"

    CNN International'ın haberine göre Imran Han, "Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim." dedi.

    ABD'ye ve mevcut Pakistan yönetimine karşı coşkulu destek çığlıkları ve öfke tezahüratları kalabalığın arasında yankılandı.

    Imran Han: 2 milyon kişiyle İslamabad a girerim #1

    Imran Han: 2 milyon kişiyle İslamabad a girerim #2


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