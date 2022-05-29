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- Imran Han: 2 milyon kişiyle İslamabad'a girerim
Imran Han: 2 milyon kişiyle İslamabad'a girerim
Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Han, "Hükümete seçim yapması için 6 gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim." ifadelerini kullandı.
- 29.05.2022 - 03:10
Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu hükümetiyle birlikte indirilen eski Başbakan Imran Han, Pakistan'ın ABD'de planlanan "yabancı bir komplo" tarafından kurulan "hainler" tarafından yönetildiğini söyledi.
"Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim"
CNN International'ın haberine göre Imran Han, "Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim." dedi.
ABD'ye ve mevcut Pakistan yönetimine karşı coşkulu destek çığlıkları ve öfke tezahüratları kalabalığın arasında yankılandı.