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    İmran Han hakkındaki dava düşürüldü

    Mahkeme, Han'ın mitingdeki konuşmasına yönelik yazılı özrünü kabul etti.
    • 03.10.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:56
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    İmran Han hakkındaki dava düşürüldü

    Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, mahkemeye hakaretten yargılanıyordu.

    Han'ın yargılandığı davanın duruşması, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde görüldü.

    Yazılı özrü kabul edildi

    Mahkeme heyeti, Han'ın yazılı özrünü kabul etti ve eski Başbakan'ın mahkemeye hakaretten yargılandığı davayı düşürdü.

    Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi lideri Han, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

    İmran Han hakkında açılan dava

    Ağustosun 20'sinde bir mitingde yaptığı açıklama sonrası mahkemeye hakaretten Han hakkında dava açılmıştı. Han, polis yetkililerini ve bir kadın yargıcı tehdit etmekle suçlanmıştı.

    AA'nın haberine göre, hükümet tarafından Han'a karşı açılan davada bir başka mahkeme, 1 Ekim'de terör suçlamalarıyla ilgili Han hakkında tutuklama kararı vermişti.

    Kefalet başvurusu kabul edildi

    Han'ın kefalet başvurusunun kabul edilmesi üzerine karar uygulanmamıştı. Han'ın bu davadaki duruşmasının 7 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

    İmran Han hakkındaki dava düşürüldü #1


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