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    İmran Han, Joe Biden'ı tebrik etti

    Pakistan Başbakanı, ABD Başkanı Biden ile daha güçlü bir ortaklık inşa etmek istediğini söyledi.
    • AA
    • 21.01.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 09:58
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    İmran Han, Joe Biden'ı tebrik etti

    Pakistan'dan ABD'nin yeni başkanına kutlama mesajı gönderildi.

    Pakistan Başbakanı İmran Han, dün yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

    HAN'DAN BIDEN'A MESAJ

    Twitter'dan yaptığı açıklamada Han, ticari ve ekonomik bağları artırma, iklim değişikliğine karşı koyma, kamu sağlığını iyileştirme, yolsuzlukla mücadele, bölge ve uluslararası arenada barışı teşvik etme yoluyla daha güçlü bir Pakistan ile ABD ortaklığı inşa etmede Biden ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

    İmran Han, Joe Biden ı tebrik etti #1

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