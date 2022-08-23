Petrol
99.39
3.02%
Euro
18.0928
0.63%
Dolar
18.1009
0.20%
Altın
1.02
1.29%
Borsa
3123
0.00%
Bitcoin
393.379
0.78%
BTXN Coin
5.36
-1.83%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    İmran Han, mahkemeye çağrıldı

    Yargıçla ilgili sözleri nedeniyle gelecek hafta mahkemede beklenen Han, siyasetten ömür boyu men edilebilir.
    • 23.08.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 16:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İmran Han, mahkemeye çağrıldı

    Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, bir yargıcı tehdit ettiği konusundaki suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

    İslamabad Yüksek Mahkemesi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han'ı mahkemeye çağırdı.

    Yargıçla ilgili ifadeleri

    Kadın bir yargıca yönelik ifadeleriyle ilgili Han, 31 Ağustos'ta mahkemeye bekleniyor.

    Uzmanlar, Han'ın seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve yargıç Zeba Çaudri'ye yönelik ifadeleri sebebiyle "özür dilerse cezadan kurtulabileceğini" belirtiyor.

    Siyasetten ömür boyu men edilebilir

    Eski Başbakan, mahkum edilmesi halinde Pakistan yasaları gereği siyasetten ömür boyu men edilebilir. Han, siyasi kariyerinde 2'nci defa mahkemeye çağrılıyor.

    PTI lideri, 1993'te genel seçimlerin özgür ve adil yapılmasını sağlamadığı gerekçesiyle yargının işleyişini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

    Anayasa Mahkemesi tarafından çağrılan Han, daha sonra affedilmişti.

    İmran Han, mahkemeye çağrıldı #1

    Han hakkında başlatılan işlem

    AA'nın haberine göre, Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

    Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Hz. Muhammed'e hakaretten gözaltına alındı
    Dünya

    Hz. Muhammed'e hakaretten gözaltına alındı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kars'ın kazları özenle büyütülüyor
    Yaşam

    Kars'ın kazları özenle büyütülüyor

    Görüş Bildir