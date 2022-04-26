Petrol
102.89
0.71%
Euro
15.81
-0.12%
Dolar
14.80
0.19%
Altın
905.79
0.43%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
601.390
4.06%
BTXN Coin
20.75
-0.62%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    İmran Han'ın partisi, Seçim Komisyonu'nu protesto etti

    Çeşitli şehirlerde toplanan göstericiler, Seçim Komisyonu Başkanı Raja'yı, Başbakan Şerif'in partisinin üyesi gibi hareket etmekle suçladı.
    • 26.04.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İmran Han'ın partisi, Seçim Komisyonu'nu protesto etti

    Pakistan'da, İmran Han hükümetinin düşmesinin yankıları sürüyor.

    Eski Başbakan Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Seçim Komisyonu'nu protesto etti.

    Komisyon'un, partiye önyargılı olduğu iddia ediliyor. Başkent İslamabad, Lahor, Karaçi ve diğer şehirlerde Seçim Komisyonu binalarının önünde PTI destekçileri bir araya geldi.

    Seçim Komisyonu'na tepki

    Başkent İslamabad’da Komisyon binası önünde toplanan protestocular, hükümet karşıtı slogan attı ve Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja’nın istifasını istedi.

    Polis, Seçim Komisyonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bu arada PTI, Seçim Komisyonu Başkanı Raja’nın partiye karşı önyargılı olduğunu savunuyor.

    "Başbakan, Şerif'in partisinin üyesi gibi davranıyor"

    PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, başkentte yaptığı açıklamada, PTI’dan kopan milletvekilleriyle ilgili Seçim Komisyonu'na talepte bulunduklarını belirterek, bununla birlikte Raja’nın bu isimlerin vekilliklerinin düşürülmesi için bir adım atmadığını öne sürdü.

    AA'nın haberine göre; Hüseyin, Raja’nın Başbakan Şahbaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) üyesi gibi davrandığını iddia etti.

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #1

    İmran Han hükümeti düştü

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

    Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #2

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #3

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #4

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #5

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #6

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #7

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #8

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #9

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #10

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #11

    İmran Han ın partisi, Seçim Komisyonu nu protesto etti #12


    İlginizi Çekebilir

    Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade'in yetenek ve özellikleri
    Teknoloji

    Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade'in yetenek ve özellikleri

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Karabük'te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı
    3. Sayfa

    Karabük'te yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

    Görüş Bildir