İmran Han'ın partisi, Seçim Komisyonu'nu protesto etti

Çeşitli şehirlerde toplanan göstericiler, Seçim Komisyonu Başkanı Raja'yı, Başbakan Şerif'in partisinin üyesi gibi hareket etmekle suçladı.

Pakistan'da, İmran Han hükümetinin düşmesinin yankıları sürüyor.

Eski Başbakan Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Seçim Komisyonu'nu protesto etti.

Komisyon'un, partiye önyargılı olduğu iddia ediliyor. Başkent İslamabad, Lahor, Karaçi ve diğer şehirlerde Seçim Komisyonu binalarının önünde PTI destekçileri bir araya geldi.

Seçim Komisyonu'na tepki

Başkent İslamabad’da Komisyon binası önünde toplanan protestocular, hükümet karşıtı slogan attı ve Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja’nın istifasını istedi.

Polis, Seçim Komisyonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bu arada PTI, Seçim Komisyonu Başkanı Raja’nın partiye karşı önyargılı olduğunu savunuyor.

"Başbakan, Şerif'in partisinin üyesi gibi davranıyor"

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, başkentte yaptığı açıklamada, PTI’dan kopan milletvekilleriyle ilgili Seçim Komisyonu'na talepte bulunduklarını belirterek, bununla birlikte Raja’nın bu isimlerin vekilliklerinin düşürülmesi için bir adım atmadığını öne sürdü.

AA'nın haberine göre; Hüseyin, Raja’nın Başbakan Şahbaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) üyesi gibi davrandığını iddia etti.

İmran Han hükümeti düştü

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.