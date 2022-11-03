Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Han, 3-4 yerinden vurularak yaralandı.

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, suikaste uğradı.

Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla destekçileri ile birlikte İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın, oturma eylemi yapması bekleniyordu.

Suikast girişimi

260 kilometrelik yol süresinde ise çok sayıda güvenlik güçleri de konvoyları korurken, sıra dışı bir olay yaşandı.

Bacağından yaralandı

İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yaşanan saldırı sırasında Han, bacağından 3-4 kurşun ile yaralanırken, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

İmran Han'ın hastanede ve güvende olduğu aktarılırken, saldırganın tutuklandığı açıklandı.

Partililere de isabet etti

Bir diğer yandan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden İmran İsmail, saldırı anında İmran Han'ın yanında olduğunu ve partiden iki ismin daha yaralandığını belirtti.

Pakistan basınından Dawn, saldırganın AK-47 tipi silah kullandığını aktardı.

İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı VİDEO



"Cesur İmran Han'a hain suikast girişimi"

Bir diğer yandan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, sosyal medya hesabından İmran Han'ın durumuna yönelik açıklama yaptı.

Arif Alvi, "Cesur İmran Han'a hain suikast girişimi. Allaha şükrediyorum ki kendisi güvende ama bacağına birkaç kurşun isaber etmiş ve umarım durumu kritik değildir. Bu saldırı şok edici, endişe verici, utanç verici, aldatıcı ve korkakça. Allah ona ve tüm yaralılara sağlık versin." ifadelerine yer verdi.

Güven oyu alamadığı için görevi son buldu

Öte yandan Pakistan'da, 10 Nisan günü Ulusal Meclis'te Han ve hükümeti için güven oylaması yapılmuştı. Bunun sonucunda güven oyu alamayan başbakan Han, görevden alındı.

11 Nisan'da ise yeni başbakanlık koltuğuna Şahbaz Şerif oturdu.

5 yıl siyasi yasak

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Han’a, yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin, gelecek yıl ekim ayında yapılması planlanıyor.







