İmran Khan: Pakistan'a karşı büyük bir komplo kuruldu

Pakistan'ın görevden alınan Başbakanı İmran Khan, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlediği mitingde destekçilerine seslendi.

2018’de büyük bir çıkış yaparak iktidara gelen İmran Han hükümeti, Meclis'te yapılan güvensizlik oylamasında muhalefetin oylarıyla düşürüldü.

69 yaşındaki İmran Han, ülkede güvensizlik oylaması ile görevinden düşürülen ilk başbakan olarak tarihe geçti.

İmran Khan destekçilerine seslendi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan görevden alınmasının ardından Karaçi'de düzenlediği mitingde destekçilerine seslendi.

İHA'nın haberine göre Khan, mitingde hükümetin bir sonraki genel seçimlerde hile yapacağını iddia ederek, halkı erken seçim talep eden barışçıl protestolar düzenlemeye çağırdı.

"Yabancı güçler tarafından büyük bir komplo kuruldu"

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Khan, "Bu ülkeye karşı yabancı güçler tarafından büyük bir uluslararası komplo gerçekleştirilmiştir. Görev sürem boyunca hiçbir ülkeye karşı olmadım ve her zaman insanlığın yanında oldum. Sevgili Pakistanlılar! Herkesle dost olmak istiyorum fakat ülkemizin kimsenin kölesi olmasına da izin veremem" ifadelerini kullandı.

Yeni Başbakan Şahbaz Şerif oldu

Öte yandan Khan’ın görevden alınmasının ardından bugün mecliste yapılan oylamada 174 "evet" oyu ile Pakistan'ın 23. Başbakanı Şahbaz Şerif seçilmişti.