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    Imran Khan siyasi yasak kararına itiraz edecek

    Pakistan'ın eski Başbakan Imran Khan, hakkında verilen 5 yıl siyasi yasak kararına cuma günü itiraz edeceğini duyurdu.
    • 21.10.2022 - 23:32
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    Imran Khan siyasi yasak kararına itiraz edecek

    Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu tarafından eski Başbakan Imran Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirilmişti.

    Karara itiraz edecek

    Kararın ardından Khan'ın destekçileri sokaklara dökülürken, eski başbakan karara cuma günü itiraz edeceğini duyurdu.

    "Yaşadığım sürece bu hırsızlarla savaşacağım"

    Khan yaptığı açıklamasında men kararını önceden bildiğini ve Pakistan Seçim Komisyonu'nun (ECP) bir mafya olduğunu söyleyerek, "Yaşadığım sürece bu hırsızlarla savaşacağım. Mafya Pakistan'ın en büyük partisini bitirmeye çalışıyor" dedi.

    İHA'nın haberine göre, Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

    Imran Khan siyasi yasak kararına itiraz edecek #1


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