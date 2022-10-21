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    Imran Khan’a 5 yıl siyasi yasak

    Pakistan'da Yüksek Seçim Komisyonu, 10 Nisan'da görevden alınan eski Başbakan Imran Khan hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak kararı verdi.
    • 21.10.2022 - 14:27
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    Imran Khan’a 5 yıl siyasi yasak

    Pakistan'da siyasi istikrarsızlık ve davalar devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre 10 Nisan'da güveniyu alamayan ve başbakanlık görevinden alınan Imran Khan hakkında siyasi yasak getirildi.

    Yolsuzluktan suçlu bulundu

    Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu, eski Başbakan Imran Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle siyasi yasak getirdi.

    Seçim komisyonunda oy birliğiyle kabul edilen karar kapsamında Khan, “Yolsuzluk uygulamalarından” suçlu bulundu.

    5 yıl kamuda görev alamayacak

    Ulusal Meclis'ten çıkarılan Imran Khan böylece 5 yıl boyunca kamuda herhangi bir pozisyonda görev alamayacak.

    Hakkındaki iddiaları reddeden Khan, 140 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 635 bin dolar) değerindeki devlet hediyelerini beyan etmeden alıp satarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

    Imran Khan’a 5 yıl siyasi yasak #1

    Partililer sokağa çağrıldı

    Imran Khan’ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi tarafından yapılan açıklamada, kararla ilgili İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapılacağı belirtilerek, parti destekçileri sokağa çıkmaya çağrıldı.

    Khan'ın avukatlarından Faisal Chaudhry ise seçim komisyonunun bu tür kararlar alma konusunda yasal bir yetkisi bulunmadığını ifade etti.

    Pakistan'da iktidardaki Müslüman Birliği-Navaz Partisi Ağustos ayında, suçlamaları seçim komisyonuna sunmuştu.

    Imran Khan’a 5 yıl siyasi yasak #2

    Khan'ın görevden alınması ve süreç

    Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı.

    11 Nisan'da ise Başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

    Imran Khan’a 5 yıl siyasi yasak #3


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