Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
580.437
0.10%
BTXN Coin
19.09
-5.91%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Independent: Riyad'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var

    İngiltere merkezli gazete, Suudi Arabistan'ın artan döviz varlığına dikkat çekti. Riyad yönetiminin Türkiye'de yatırıma hazırlandığı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Independent: Riyad'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulundu.

    Erdoğan, burada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

    İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler

    İngiltere basınından The Independent gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu ziyaretini mercek altına aldı.

    İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere işaret edilen gazetenin haberinde, Suudi Arabistan'ın döviz rezervlerinde artış yaşandığı kaydedildi.

    "Türkiye'de yatırım yapacak sermayeleri var"

    Yükselen enerji fiyatlarının bu yıl Riyad için 400 milyon dolardan fazla gelir getirmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

    Haberde, "Bir diğer deyişle, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var." denildi.

    "Suudi Arabistan, ittifaklarını genişletmeye çalışıyor"

    Diğer taraftan, "Suudi Arabistan'ın tavrında, ABD ile yaşanan gerilimler nedeniyle değişiklikler olduğu, Riyad yönetiminin ittifaklarını genişletmeye çalıştığı" ifade edildi.

    Veliaht Prens Selman'ın, göreve başlamasından bu yana ABD Başkanı Joe Biden ile henüz doğrudan bir görüşme yapmadığı aktarıldı.

    "Mısır ve İsrail'le ilişkileri geliştirmek için adımlar attı"

    Ankara'nın ayrıca, Mısır ve İsrail'le ilişkilerini geliştirmek için adımlar attığı anımsatıldı.

    Abu Dabi'nin, Türkiye'deki yatırımları desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon duyurduğu notu paylaşıldı.

    Independent: Riyad ın Türkiye de yatırım yapacak sermayesi var #1

    Independent: Riyad ın Türkiye de yatırım yapacak sermayesi var #2


    İlginizi Çekebilir

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Samsun'a şehit ateşi düştü
    İç Haber

    Samsun'a şehit ateşi düştü

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Biz gerçek Türkiye dostuyuz
    Politika

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Biz gerçek Türkiye dostuyuz

    Görüş Bildir