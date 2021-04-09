İngiliz basını: Prens Harry, Prens Philip'in cenazesine katılacak

Prens Philip için düzenlenecek cenaze törenine katılmak için Prens Harry'nin hazırlıklara başladığı belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti.

16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınan Prens Philip, kalp rahatsızlığıyla ilgili bir aylık tedavinin ardından taburcu edilmişti.

GÖZLER PRENS HARRY'DE

Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü'nün Windsor Kalesi'nde yaşamını yitirdiğini belirtti.

İngiltere'de cenaze töreniyle ilgili hazırlıklar başlarken, gözler Kraliyet Ailesi'nden eşi Meghan Markle ile birlikte olaylı bir şekilde ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin törene katılıp katılmayacağına çevrildi.

İNGİLTERE'YE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

İngiliz basınından Daily Mail, Prens Harry'nin Prens Philip'in ölümünden sonra Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ilk kez İngiltere'ye dönmeye hazırlandığını aktardı.

Kraliyet Ailesi'ne yakın bir kaynak, "Harry, Birleşik Krallık'a geri dönmek ve ailesinin yanında olmak için elinden geleni yapacaktır. Bu etkileyici zamanda ailesi ve özellikle büyükannesi için orada olmaktan başka bir şey istemeyecektir." dedi.

"HARRY CENAZEYE KESİNLİKLE KATILACAK"

İkinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle'ın ise koronavirüs salgını döneminde cenaze törenine katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Aynı kaynak, "Meghan belli ki hamile, bu yüzden seyahat etmesinin güvenli olup olmadığı konusunda doktorlarından tavsiye alması gerekecek. Ancak, Harry'nin kesinlikle gideceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KRALİYET'İ SARSAN IRKÇILIK SUÇLAMASI

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, geçen ay verdikleri bir mülakatta Kraliyet Ailesi'ni ırkçılıkla suçlamış, açıklamalar İngiltere'de deprem etkisine neden olmuştu.

Meghan, oğlu Archie'ye hamile olduğu dönemde, Kraliyet Ailesi içinde oğlunun "doğduğunda teninin ne kadar koyu olabileceğine dair endişeler olduğunu" söylemişti.