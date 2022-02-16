İngiliz basını: Putin'in paranoyak zihninin iç yüzü

Sun gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in düşünce dünyasını yansıttığını iddia ettiği bir habere imza attı.

Rusya ve ülkenin lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan gerilim nedeniyle dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Batı'dan kimi ülkeler savaşın her an çıkabileceğini söylerken, kimi ülkeler de devreye girerek tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, son yaptığı açıklamada, "Avrupa'da savaş istemiyoruz." dedi. Ancak Rus ordusunun Ukrayna sınırını tamamen boşaltmadığı anımsatılarak, çatışma riskinin sürdüğüne dikkat çekiliyor.

İngiltere basınından Sun gazetesi, yüksek gerilimin yaşandığı bir dönemde Putin'e ilişkin ilginç bir habere imza attı.

PUTİN'İN ZİHNİNİ ÇİZDİLER

"Vladimir Putin'in paranoyak zihninin iç yüzü" şeklindeki başlıkla aktarılan haberde, Rus liderin zihin dünyası mercek altına alındı.

Putin'in zihni çeşitli bölümlere ayrılarak, bunlar "ABD başkanlarına karşı saldırganlık", "NATO korkusu", "Batı'nın gelişmesiyle ilgili kıskançlık", "Kibir", "Ruh hastası", "Sovyetler Birliği özlemi" şeklinde isimlendirildi.

1989 HATIRLATMASI: KGB'DE BİNBAŞIYDI

"Putin'in aklından neler geçtiğini anlamak istiyorsanız, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı zamana geri dönmelisiniz." denilen haberde, Rus liderin o sıralarda Almanya'nın Dresden kentinde bulunan istihbarat servisi KGB'de binbaşı olduğu anımsatıldı.

"PUTİN'İN EYLEMLERİ..."

Putin'e sert eleştiriler yöneltilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna sınırlarına binlerce asker yığarak bir koruma şantajı organize ediyor. Bunun için yapmanız gereken ilk şey, korumak istediğiniz şeyi korkutmaktır. Ardından, kurbanın (Ukrayna) polise (bu durumda NATO) güvenmediğinden emin olmaya çalışırsınız.

Yani Putin'in eylemleri, insanlara NATO'nun bölündüğünü, savaşmayacağını ve korunmak için gangsterle birlikte olmanın daha iyi olduğunu düşündürmekle ilgili. Putin, Ukrayna'yı tehdit ederek Sovyet dönemi otoritesini restore ettiğine inanmamızı istiyor."

