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    İngiliz basını: Rusya, Finlandiya sınırına nükleer füzeler yerleştiriyor

    Finlandiya sınırına doğru ilerlediği belirtilen askeri konvoy kameraya yansıdı. Araçların, bölgeye füzeler taşıdığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:30
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    İngiliz basını: Rusya, Finlandiya sınırına nükleer füzeler yerleştiriyor

    Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunu dikkatle takip ediyor.

    İki ülkenin askeri ittifaka katılmalarına temkinli yaklaşılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son açıklamasında, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'da yer alması, Rusya için tehdit değil, ancak yanıt verilecek." dedi.

    Nükleer füze hamlesi

    İngiltere basınından The Sun gazetesi, Finlandiya-Rusya sınırında yaşanan hareketliliği yazdı.

    Haberde, Rusya'nın, NATO üyeliğine yönelik tehditleri azaltmak için Finlandiya sınırına nükleer füzeler yerleştirmeye başladığı belirtildi.

    Askeri sevkiyat kamerada

    İskender füzelerinin, sınıra doğru taşındığı belirtilerek, gelişmeye ilişkin görüntü paylaşıldı. Bu arada Finlandiya, Rusya ile uzun bir kara sınırını paylaşıyor.

    Ayrıca Putin'in, iki İskandinav ülkesini, NATO'ya katılmalarının "hata" olacağı konusunda uyardığı anımsatıldı. Gazete, Rusya'nın son hamlesini "umutsuz önlem" şeklinde nitelendirdi.

    Rusya, Finlandiya sınırına nükleer füzeler yerleştiriyor ViDEO

    Finlandiya sınırına 40 kilometre mesafede

    Füzelerin Finlandiya sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Vyborg şehrinde doğru taşındığı notuna yer verildi.

    Görüntüleri kaydeden kişi, "Finlandiya Cumhurbaşkanı, NATO'ya katılacaklarını söyler söylemez, İskender füzeleri Vyborg'a doğru ilerliyor. Vyborg'da veya bölgede yeni bir askeri birlik kurulacak gibi görünüyor." dedi.

    İngiliz basını: Rusya, Finlandiya sınırına nükleer füzeler yerleştiriyor #1

    Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi

    Öte yandan Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1, bir harita paylaşarak, Finlandiya ve İsveç'e işaret etti.

    Haberde, iki ülkenin NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde, Moskova'nın taktik nükleer silahları Avrupa sınırlarına yerleştirebileceği belirtildi.

    İngiliz basını: Rusya, Finlandiya sınırına nükleer füzeler yerleştiriyor #2

    "Rusya'nın başka seçeneği kalmayacak"

    Konuyla ilgili bir yorumcu, Stockholm ve Helsinki'nin girişimine dair, "Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar.

    İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri ortaya çıktığında, Rusya'nın, taktik nükleer silahları konuşlandırarak dengesizliği ve yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak." ifadelerini kullandı.

    İngiliz basını: Rusya, Finlandiya sınırına nükleer füzeler yerleştiriyor #3


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