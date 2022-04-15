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    İngiliz basını, Türkiye'de tatil seçeneklerini sıraladı

    Türkiye'nin güney sahillerindeki güneşli havaya işaret edildi. Marmaris ve Ölüdeniz'de 7 gecelik tatil fiyatları paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:32
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    İngiliz basını, Türkiye'de tatil seçeneklerini sıraladı

    Yaz mevsimi yaklaşırken, yabancı turistler Türkiye'de tatil rezervasyonlarına hız verdi.

    Tarihi ve turistik noktalarıyla her mevsim konuklarını ağırlayan Türkiye, bu yıl da milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Türkiye'de plaj tatili önerileri

    İngiltere basınıdan Sun gazetesi, nisan ve mayıs aylarında Türkiye'de plaj tatili yapılabilecek noktaları yazdı.

    Haberde, "kasvetli kış aylarından sonra güneşte mola vermek" isteyenler için Türkiye'nin güney sahilleri önerildi.

    199 sterlinden başlıyor

    Bir haftalık tatilin Marmaris'te her şey dahil kişi başı 199 sterlinden başladığı kaydedildi.

    Yine Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı tatil beldesi İçmeler'de kişi başı 7 gecelik tatilin 365 sterlinden satışa sunulduğu belirtildi.

    Ölüdeniz'de ise aynı süredeki tatilin 259 sterlinlik fiyat etiketine sahip olduğu aktarıldı.

    İngiliz basını, Türkiye de tatil seçeneklerini sıraladı #1
    İngiliz basını, Türkiye de tatil seçeneklerini sıraladı #2


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