İngiliz basını: Vladimir Putin dublör kullanıyor Rusya Devlet Başkanı Putin'in, seyahatlerinde dublör kullandığı iddia edildi. Dublörlerin, Rus gizli servisi tarafından eğitildiği tezi öne sürüldü.

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Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Mart 2024'te yapılması planlanıyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimde yeniden aday olacağını ilan etti. Putin'in adaylık kararından sonra İngiliz basınında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberinde, Putin'in "dublör" kullandığına dair söylentilere yer verildi. Bu iddiaya ilişkin farklı zamanlarda çekildiği belirtilen üç farklı kareye işaret edildi.

Putin'le ilgili sansasyonel iddia

Fotoğrafların, "aynı kişiye ait olup olmadıklarının sorgulandığı" ifade edilen haberde şöyle denildi:

Putin, yapmak istemediği geziler için görsel ikizler kullanıyor. Kulağıyla ilgili görüntü, bu teoriyi destekliyor.

"Dublörleri var"

Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana Rusya Devlet Başkanı hakkında çok sayıda "dublör" iddiasının ortaya atıldığına dikkat çekildi.

İddialar bir adım öteye taşınarak, bir Japon televizyonunun, Putin'in yüzünü, yürüyüşünü ve sesini birden fazla kez analiz etmek için yapay zekayı kullandığı ve Rus liderin "bir ya da iki dublör" kullandığı sonucuna vardığı bildirildi.

Putin, ülke içinde seyahatler yaparken, Kırgızistan ve Çin'e de resmi ziyaretler düzenledi. Ekim ayında Perm şehrini ziyaret eden Putin'in, Rostov'da Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile görüştüğü kaydedildi.

"Gizli servis eğitti"

Haberde, "Tüm bu ziyaretler, plastik cerrahi operasyonları geçiren ve Rus gizli servisleri tarafından Putin'in vekili olarak görev yapmak üzere yıllarca eğitilen dublörler tarafından yapılıyor." denildi.

Putin'e yaklaşmadan önce karantinaya giriyorlar

Putin'in ayrıca, personelin kendisine yaklaşmadan önce karantinaya alınması gereken "temiz bölgeye" sahip olduğu öne sürüldü.

Söz konusu personelin bu bölgeden ayrılabildiği ve kendilerine tahsis edilen alanda dolaşmalarına izin verildiği kaydedildi.

Kremlin'de katı güvenlik önlemleri

Öte yandan Putin'in geçen yıl 1 Kasım'dan bu yıl 31 Ekim'e kadar katıldığı toplam 521 resmi etkinliğin incelendiği, bunların yüzde 43'ünde Putin ile muhatapları arasında "gözle görülür şekilde mesafe" olduğu ifade edildi.

Putin'in yıl boyunca 100'den fazla görüntülü toplantı yaptığı belirtilerek, "Putin, insanlarla bizzat iletişim kurması gerekirse, Kremlin'in 'katı güvenlik önlemlerine' başvuruyor." denildi.