Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.317
-0.02%
BTXN Coin
10.02
2.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    İngiliz basınında Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili haberler arttı

    Rus liderin sağlığı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bunların sonuncusu, Putin'in elindeki işaretle ilgili oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiliz basınında Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili haberler arttı

    Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiliz basını tarafından adeta mercek altına alındı.

    İngiltere merkezli çeşitli medya kuruluşları, Putin'in sağlık durumuyla ilgili her geçen gün birbirinden farklı iddialara yer veriyor.

    Elindeki işaretler gündem oldu

    Daily Mail, Putin'in sivrisinekleri savuşturmak için sağ kolunu kullanamadığına dair bir iddia ve bununla ilgili bir fotoğraf ortaya atmıştı.

    Rus lider ile ilgili söylentilere Daily Star tarafından bir yenisi eklendi. Silah altına alınan askerlerin hazırlık sürecini denetleyen Putin, burada keskin nişancı tüfeği ile ateş etti.

    "Damar tedavisi izi olabilir"

    Putin'in "damar içi tedavi gördüğü, elinin arkasındaki belirtinin bunun bir işareti olabileceği" öne sürüldü.

    Haberde, "Putin'in elindeki işaretler görülüyor. Damar tedavisi izi olabilir." denildi.

    İngiliz basınında Vladimir Putin in sağlığıyla ilgili haberler arttı #1

    Putin'in sağlığı hakkındaki söylentiler

    Vladimir Putin'in videolarının detaylı bir şekilde incelendiği, "gizemli işaretlerin sadece şişkin damarların tuhaf bir açısı olabileceği" kaydedilerek, "Ancak tüm açılarda eli ve yüzü şişkin. Uzun süreli steroidler" ifadeleri kullanıldı.

    İddiaları bir adım öteye taşıyan gazete, "Putin Parkinson hastası da olabilir." diye yazdı.

    CIA Direktörü: Tamamen sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz

    İngiltere medyası, daha önce, Putin'e kanser teşhisi konulmuş olabileceğini aktarmış, CIA Direktörü William Burns, "Başkan Putin'in sağlığı hakkında birçok söylenti var. Bildiğimiz kadarıyla tamamen sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuşmuştu.

    İngiliz basınında Vladimir Putin in sağlığıyla ilgili haberler arttı #2

    İngiliz basınında Vladimir Putin in sağlığıyla ilgili haberler arttı #3

    İngiliz basınında Vladimir Putin in sağlığıyla ilgili haberler arttı #4

    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı ViDEO


    Japon futbolcu Masato Kudo, 32 yaşında hayatını kaybetti
    Dünyadan futbol

    Japon futbolcu Masato Kudo, 32 yaşında hayatını kaybetti

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Osmaniye'de fıstık hırsızlarının evine baskın yapıldı
    3. Sayfa

    Osmaniye'de fıstık hırsızlarının evine baskın yapıldı

    Görüş Bildir