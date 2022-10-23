İngiliz basınında Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili haberler arttı

Rus liderin sağlığı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bunların sonuncusu, Putin'in elindeki işaretle ilgili oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiliz basını tarafından adeta mercek altına alındı.

İngiltere merkezli çeşitli medya kuruluşları, Putin'in sağlık durumuyla ilgili her geçen gün birbirinden farklı iddialara yer veriyor.

Elindeki işaretler gündem oldu

Daily Mail, Putin'in sivrisinekleri savuşturmak için sağ kolunu kullanamadığına dair bir iddia ve bununla ilgili bir fotoğraf ortaya atmıştı.

Rus lider ile ilgili söylentilere Daily Star tarafından bir yenisi eklendi. Silah altına alınan askerlerin hazırlık sürecini denetleyen Putin, burada keskin nişancı tüfeği ile ateş etti.

"Damar tedavisi izi olabilir"

Putin'in "damar içi tedavi gördüğü, elinin arkasındaki belirtinin bunun bir işareti olabileceği" öne sürüldü.

Haberde, "Putin'in elindeki işaretler görülüyor. Damar tedavisi izi olabilir." denildi.

Putin'in sağlığı hakkındaki söylentiler

Vladimir Putin'in videolarının detaylı bir şekilde incelendiği, "gizemli işaretlerin sadece şişkin damarların tuhaf bir açısı olabileceği" kaydedilerek, "Ancak tüm açılarda eli ve yüzü şişkin. Uzun süreli steroidler" ifadeleri kullanıldı.

İddiaları bir adım öteye taşıyan gazete, "Putin Parkinson hastası da olabilir." diye yazdı.

CIA Direktörü: Tamamen sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz

İngiltere medyası, daha önce, Putin'e kanser teşhisi konulmuş olabileceğini aktarmış, CIA Direktörü William Burns, "Başkan Putin'in sağlığı hakkında birçok söylenti var. Bildiğimiz kadarıyla tamamen sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuşmuştu.

Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı ViDEO