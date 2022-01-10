İngiliz basınından KKTC ile ilgili algı operasyonu

İngiliz basınından KKTC ile ilgili algı operasyonu

Guardian gazetesi, kurdaki artışın ardından KKTC'de ayrılıkçı hava oluştuğu yönünde propaganda yapmaya kalktı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimleri, Ada'da "iki egemen devlet" politikasını sıklıkla vurgularken, İngiliz basını, algı operasyonuna soyundu.

Kur artışı bir gerekçe gibi gösterilerek, "Türkiye'ye karşı artan öfke, krizden etkilenen Kuzey Kıbrıs'ta yeniden birleşme çağrılarına yol açtı." denildi.

SKANDAL ÇAĞRI: TÜRKİYE KIBRIS'TAN ELİNİ ÇEKMELİ

KKTC ile ilgili skandal açıklamalara yer verilen haberde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil'in "Türkiye, bizim en büyük sorunumuz. Elini Kıbrıs'tan çekmeli, lirasını alıp gitmeli." dediği belirtildi.

Elcil, "İnsanlar, uluslararası izolasyondan bıktı ve bunun daha da kötüleşeceğinin farkında. 5 yıl önce, sistemimize ilk giren bir öğretmen ayda 1100 euroya (920 sterlin) eşdeğer para kazanıyordu. Bugün lira yüzünden ayda 350 euro eve götürüyorlar." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN VARLIĞINI 'İŞGAL' DİYE GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan, açıkça ayaklanma çağrılarının yapıldığı haberde, "İnsanlar federal geleceği savunmak için sokaklara döküldüler." ifadesi kullanıldı.

Gazete, Kuzey Kıbrıs'tan "Türk işgali altında" şeklinde bahsederek haddini aştı.

"İŞGALİ LİRA ÜZERİNDEN SÜRDÜRÜYORLAR"

Ankara'nın KKTC'ye müdahalede bulunduğunu iddia eden Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, "Asıl sorunumuz siyasi. Ekonomik sıkıntılarımız siyasi bir durumun, Türkiye'nin kuzeydeki askeri işgalini lira üzerinden sürdürmesinin sonucudur." sözlerini sarfetti.

KKTC'DE 2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen yıl aralık ayında 2022'nin asgari ücreti belirlendi.

Asgari ücretin 1 Ocak 2022’den itibaren saatlik 40.38 TL, günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık brüt 7 bin TL ve net 6 bin 90 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı.



