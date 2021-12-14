İngiliz basınından Türkiye'de tatil önerisi

Türkiye'nin güney kesiminde güneşli tatili işaret eden Sun, eşsiz bir deneyimin İngilizleri beklediğini yazdı.

Bulutlu gökyüzü ve uzun süren yağışlı havalarıyla bilinen İngiltere'de halka, tatillerini Türkiye'de yapmaları tavsiye edildi.

İngiliz basınından Sun gazetesinin "Türkiye'de güneşli bir aile tatili için İngiltere'nin karanlık gökyüzünü ardınızda bırakın" başlıklı haberinde, ülkede soğuk havaların kendini göstermeye başladığı belirtildi.

EŞSİZ TÜRKİYE TATİLİ

Türkiye'nin kumsallarının ve kültürünün eşsiz olduğu, bunların yanı sıra lezzetli yemekleriyle ve otelleriyle öne çıktığına dikkat çekildi.

KİŞİ BAŞI KONAKLAMA BEDELİ 779 STERLİN

"Türkiye, Noel güneşi için ideal bir yer." denilerek, konaklama tesislerinin konforlu oluşundan bahsedildi.

Otel fiyatları, "Dönüş uçuşları ve transferler dahil olmak üzere iki yetişkin ve iki çocuğun paylaştığı her şey dahil yedi gecelik konaklama kişi başı 779 sterlinden (14 bin 672 lira) başlıyor." şeklinde ifade edildi.

TÜRKİYE'DE TATİL İNGİLİZ BASININDA

Haberde, Bodrum'un sokak yemeklerinin, hareketli pazarlarının ve kalesinin görülmesi gereken yerler olduğu kaydedildi. Geleneksel hamam deneyiminin bir saatlik 36 sterlin (680 lira) olduğu aktarıldı.



