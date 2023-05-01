İngiliz gazetesi, yaz tatili için Türkiye'yi önerdi

İngiliz turistler, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla tatil planlarını yapmaya başladı.
Türkiye'de Ege ve Akdeniz sahilleri, İngiltere sakinlerinin iki uğrak noktası olarak biliniyor.
Türkiye'de uygun fiyatlı tatil önerisi
İngiliz basınından The Sun gazetesi, en uygun fiyatlı aile tatilleri listesine Türkiye'yi de ekledi.
Bu yıl İngiltere ve Galler'deki okul tatillerinin 24 Temmuz Pazartesi'den 1 Eylül Cuma'ya kadar süreceği belirtildi.
Liste paylaştılar
Çocukları plaj tatiline çıkarmanın vaktinin geldiği ifade edilen haberde, "kendin pişir kendin yeden her şey dahil ve çocuksuz yerlere" kadar her türlü tatil için fırsatların bulunduğu kaydedildi. Haberde, Türkiye'den iki öneri sunuldu:
- Marmaris'te 7 gece mutfaklı - kişi başı 292 sterlinden başlıyor.
- Ege Bölgesi, Gümbet'te 7 gece her şey dahil - kişi başı 379 sterlinden başlıyor.
Her türlü aktivite var
Söz konusu yerlerde sahilde dinlenmekten ve kumdan kaleler yapmaktan yüzmeye ve su sporlarına kadar her türlü aktivitenin mevcut olduğu da hatırlatıldı.