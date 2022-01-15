İngiliz genç, hiç tanımadığı babasını internet alışverişi sayesinde buldu

İngiltere'de yaşayan bir genç, internet üzerinden satın aldığı bir ürün sayesinde hiç görmediği babasıyla buluşma şansı yakaladı.

İngiltere'de yaşayan Ross Colquhoun, internet üzerinden maç belgeleri satın aldı. Aldığı ürün sayesinde daha önce hiç tanımadığı babasını buldu ve babasıyla bir araya geldi.

Yaşadıklarını Twitter hesabından paylaşan Colquhoun, Hearts ve Liverpool maçına ilişkin satın aldığı belgeleri babasından aldığını, babasının daha sonra parayı iade ederek kimliğini açıkladığını söyledi.

"BİLMEDEN BABAMDAN BİRŞEY SATIN ALDIM"

Colquhoun, paylaşımlarında şunları söyledi: "Liverpool'la her zaman bir yakınlığım oldu çünkü babamın annesi hakkında bildiğim birkaç şeyden biri onun Liverpool'lu olduğuydu. Pandemi başlamadan hemen önce, hiç tanımadığım babamdan eBay'den bilmeden bir şey aldım. Parayı geri gönderdi."





"GÜLDÜK, AĞLADIK, HİKAYELERİMİZİ PAYLAŞTIK"

"İki yıl sonra, birlikte büyümediğim ailemi tanıma yolculuğuna başladım. Ve bu gece kız kardeşim Erin ile ilk kez tanıştım. Güldük, ağladık ve hikayelerimizi paylaştık. Sanki hayatımız boyunca birbirimizi tanıyor gibiydik. Son derece gergindim, ama kesinlikle güzel bir deneyimdi. Dikkat çekici şekilde benzer görünen hayatlarımız ve deneyimlerimiz hakkında konuştuk."

"AİLEMİN DİĞER ÜYELERİYLE TANIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Erin Glasgow Sanat Okulu'nda okudu, ben ise Edinburgh Sanat Koleji'ne gittim. Hala heyecanlıyım, ama henüz tanışmadığım aile üyeleriyle tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Hiç tanımadığınız aile üyeleriniz varsa, bu süreci yürütmek çok zor olabilir. Umarım bu tweet'ler diğerlerini bir sonraki adımı atmaları için rahatlatır ve ilham verir."

