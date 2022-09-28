İngiliz hava yolu personeli, cinsiyetlerinden bağımsız istedikleri üniformayı giyebilecek

İngiltere merkezli Virgin Atlantic Hava Yolları, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe giderek personelin cinsiyetlerinden bağımsız ve tercihlerine göre istedikleri üniformayı giyebileceğini duyurdu.

Virgin Atlantic Hava Yolları, bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini bildirdi.

Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek “Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik.” denildi.

Erkek veya kadın, kendisini hangi kıyafette rahat hissediyorsa onu giyecek

DHA'nın aktardığı haberde; alınan karara göre personelin, kırmızı etek-ceketli takım elbise veya bordo pantolonunun orijinal erkek veya kadın tasarımına bakılmaksızın hangisinde kendisini rahat hissediyorsa onu giyebileceği ifade edildi.

Hava yolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde “Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin.” ifadelerini kullandı.













