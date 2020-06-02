Kuzey İrlanda’da evlik dışı dünyaya gelen kardeşler, bebekken anneleri tarafından bir çanta içinde ayrı zamanalarda terk edildi. Kardeşlerin 50 yıl sonraki kavuşması duygulandırdı.

İngiltere'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.

Kuzey İrlanda’da evlik dışı dünyaya gelen David McBride (58) ve Helen Ward (52) kardeşler, yeni doğdukları sırada anneleri tarafından bir çanta içinde terk edildi.

İki kardeş, 50 yıl sonra bir TV programı sayesinde buluştu.

YILLARDIR BİRBİRİNDEN HABERSİZLERDİ

Yıllardır birbirinden ayrı ve habersiz olan kardeşlerden David McBride'nin 1962 yılında, Helen Ward'ın ise 1968 yılında bulunduğu öğrenildi.

İngiliz iki kardeş 50 yıl sonra kavuştu VİDEO

DNA ÖRNEĞİ SAYESİNDE TÜM BİLGİLERE ULAŞTI

David, DNA örneği sayesinde 1962 yılında Kuzey İrlanda’da Protestan bir babanın ve Katolik bir annenin evlilik dışı çocuğu olduğunu öğrendi. Bunun üzerine hareke geçen David, annesi tarafından bir alışveriş torbası içinde bir arabanın ön koltuğuna bırakıldığını, kardeşi Helen'in de annesi tarafından 1968 yılında, aynı alışveriş torbasında bir telefon kulübesine bırakıldığı detaylarına ulaştı.

TV PROGRAMINDA 50 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Ailesini bulmak için bir televizyon programına katılan David, yapılan araştırmalar sonucunda, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bir kız kardeşi olduğunu öğrendi. Kırmızı bir çanta içinde terk edilen iki kardeş, TV programı sayesinde 50 yıl sonra bir araya geldi.

Birbirlerinden yıllardır habersiz olan ve evlilik dışı dünyaya gelen iki kardeşin buluşma anı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.