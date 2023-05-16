İngiliz Independent: 28 Mayıs seçimi, Türkiye'nin gelecekteki yönünü belirleyecek Gazete, Erdoğan'ın Karadeniz'de üstlendiği role ve Stockholm'ün NATO'ya katılımına ilişkin tavrına işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ise daha Batı yanlısı bir tutum benimsemesinin beklendiği ifade edildi.

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Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Oy pusulasında ilk turu önde tamamlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci sırada yer alan cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak.

İngiltere basınından Independent gazetesi, "Türkiye'deki seçim sonuçları ne anlama geliyor ve ikinci turu kim kazanacak?" başlıklı bir habere imza attı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oyu, yüzde 49,5 ile görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı anımsatıldı. Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 45 düzeyinde yer aldığı kaydedildi.

Türkiye'nin dış politikadaki tavrını etkileyecek

Seçim sonucunun, Ankara'nın dış politikadaki tutumunu etkileyeceği, bu nedenle uluslararası kamuoyunun süreci yakından izlediği vurgulandı.

Stratejik konuma sahip NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile sıcak ilişkiler geliştirdiği belirtildi.

Erdoğan Karadeniz'de arabulucu oldu, İsveç'i engelledi

Erdoğan yönetimindeki ülkenin, Ukrayna savaşının patlak vermesinden sonra Karadeniz Tahıl Girişimi müzakerelerine öncülük ettiği, İsveç'in NATO'ya katılım başvurusuna karşı çıktı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu Batı yanlısı duruş benimsemek istiyor

Kılıçdaroğlu'nun ise Türkiye'yi "bir demokrasi olarak yeniden yönlendirme sözü verdiği ve daha Batı yanlısı bir duruş benimsemesinin beklendiği" aktarıldı.

CHP Lideri'nin, ikinci tur öncesi destekçilerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu'nun "Umudunuzu kaybetmeyin. Bu seçimi birlikte kazanacağız." mesajına da haberde yer verildi.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonuçtan çok memnun olduğu, Ankara'da destekçilerine "Kazanan hiç şüphesiz ülkemiz oldu." dediği notu paylaşıldı.