İngiliz kadın taraftar: Katar'da inanılmaz derecede güvendeyim

Dünya Kupası'nı izlemek üzere Körfez ülkesine giden Molloson, İngiltere'ye kıyasla tamamen farklı bir tabloyla karşılaştığını söyledi. Molloson, "İnanılmaz derecede misafirperver davrandılar" dedi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, tüm hızıyla devam ediyor.

Futbolseverler, takımlarını desteklemek üzere soluğu Körfez ülkesinde aldı. Onlardan biri, 18 yaşındaki İngiliz Ellie Molloson oldu.

"Güvende hissedeceğimi düşünmedim"

Molloson, itv'ye verdiği demeçte, Katar'daki atmosferden bahsederken, "Burada güvende hissedeceğimi düşünmemiştim. Tenimi gösterirsem tutuklanacak mıyım diye endişelendim. Durum hiç de böyle olmadı." dedi.

İngiltere yorumu: Mümkün değil

Katar'da tacize uğramadığını, kadınların gece vakti bile sokaklarda rahatça gezebildiğini anlatan Molloson, bunun İngiltere'de mümkün olmadığını dile getirdi.

Molloson, "Kendimi inanılmaz derecede güvende hissettim. İngiltere'de bazen alacağınız türden laflar veya garip yorumlar almadım." ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz derecede misafirperver davrandılar"

Söz konusu ülkede herhangi bir düşmanlık yaşamadığını söyleyen Molloson, "İnanılmaz derecede misafirperver davrandılar." diye ekledi.

Babasıyla birlikte Katar'a giden İngiliz taraftar, buradaki halktan öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu belirtti.

"Stadyumları evlerinden daha sıcak buldular"

Aynı haberde, "Molloson gibi Katar dışından seyahat eden kadın taraftarlar, bu yılki Dünya Kupası'ndaki stadyumları evlerinden daha sıcak bulduklarını söyledi.

Muhafazakar bir Müslüman ülke olarak, alkol sadece Katar'da ruhsatlı otel restoranlarında ve barlarda servis ediliyor. Başka yerde tüketmek yasak." notu paylaşıldı.