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    İngiliz kadın, Türkiye'de kilo verme ameliyatı oldu

    Fazla kiloları nedeniyle bir dönem mutsuz hayat süren İngiliz vatandaşı, Türkiye'de operasyon geçirdi. Yeni görünümüne kavuşan Welsh, "Güvenim tavan yapıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 10:47
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    İngiliz kadın, Türkiye'de kilo verme ameliyatı oldu

    İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Gemma Welsh, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'de operasyon geçirdi.

    98 kilo olan olan Welsh, huzursuzluğu nedeniyle 12 yıldır birlikte olduğu kocasıyla yollarını ayırdı. Çift ayrıca, evlerini de satma kararı aldı.

    "Aşırı yemek yiyordum"

    Welsh, yüzündeki bir ben nedeniyle üçüncü evre melanom teşhisi konulduktan sonra verlien steroid kreminin kilo almasına neden olduğunu söyledi.

    31 yaşındaki iş insanı, "Aşırı yemek yiyordum, sonra kendimi hasta olmaya zorlardım ve sonra da aç bırakırdım. Kısır bir döngü içindeydim." dedi.

    "Türkiye'ye gitmeye karar verdim"

    Zayıflamak için çeşitli diyetler denediğini ancak başaramadığını dile getiren Welsh, "Son çare olarak kilo verme ameliyatı için Türkiye'ye gitmeye karar verdim." diye konuştu.

    Ameliyata ödediği para

    Türkiye'de geçirdiği ameliyata 3 bin sterlin (56 bin 400 TL) ödeyen İngiliz vatandaşı, yeni görünümüne kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

    İngiliz kadın, Türkiye de kilo verme ameliyatı oldu #1

    Sun gazetesinin haberine göre, Gemma Welsh, yaşadığı süreci şu şekilde anlattı:

    "Kendi fotoğraflarımdan kaçınıyordum"

    "Mutsuzdum ve dibe vurdum. Kendi fotoğraflarımdan kaçınıyordum, evliliğim bozuldu. Kendime bakamıyordum ve kocamın da bana bakmasını istemiyordum. Paul beni ne ölçüde olursam olayım sevdi, ama ben kendimi sevemedim.

    "Yeni bir hayatım var ve güvenim tavan yapıyor"

    Şimdi 60 kiloyum. Daha önce hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Kıyafetler içinde iyi ve rahat hissetmek istedim. Yeni bir hayatım var ve güvenim tavan yapıyor."

    İngiliz kadın, Türkiye de kilo verme ameliyatı oldu #2

    "Her zamankinden daha mutluyuz"

    Yıllardır birlikte olduğu kocasından ayrılan Welsh, bir yıl yalnız yaşadı. Welsh, "Kendime odaklanmak ve kendimi toparlamak için bir yılım vardı. Şimdi tekrar birlikteyiz ve her zamankinden daha mutluyuz." ifadelerini kullandı.

    Welsh, konuyla ilgili şunları aktardı:

    "Çok kötü bir durumdaydım"

    "Paul beni koşulsuz seviyordu, ancak kilomun bana hissettirdikleri yüzünden çok kötü bir durumdaydım. Çöküş yaşamamda ve evliliğimizin yıkılmasında rol oynamamda önemli bir faktördü. Tekrar bir arada olduğumuz için çok mutluyum.

    "Üzerimdeki fark inanılmaz"

    Mağazaya girip askıdan bir şeyler satın alma konusunda kendime güvenim var. İçine sığmayı asla hayal etmeyeceğim kıyafetleri giyebiliyorum. Yeni vücudumla çok mutluyum. Üzerimdeki fark inanılmaz."

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