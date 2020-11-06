İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Parkinson hastalığı nedeniyle ocak ayında görevi bırakacağı öne sürüldü.

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği belirtildi.

Putin hakkında geçtiğimiz yıllarda, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi.

Yapılan incelemelerde, Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olduğu ifade edildi.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı.

RT'de yer alan habere göre tasarı “Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti” olarak yorumlandı.