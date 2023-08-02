İngiliz milletvekili Wilson, KKTC'nin tanınmasını destekliyor Milletvekili Wilson, "KKTC'nin bağımsız devlet kabul edilmemesi için hiçbir neden yok" dedi. İngiliz vekil, Kıbrıs meselesine siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) devlet olarak tanınması çabalarına İngiltere'den destek açıklaması geldi.

Demokratik Birlik Partisi (DUP) milletvekili Sammy Wilson, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep olmadığını belirten Wilson, "PoliticsHome" adlı politika haberleri sitesi için "Kıbrıs'ın kendi Hayırlı Cuma Anlaşması'na ihtiyacı var" başlıklı yazı kaleme aldı.

Kıbrıs meselesine siyasi çözüm mesajı

Wilson, yazısında, Kıbrıs'ın yakın tarihine baktığında, Kıbrıs adası ile İrlanda adası arasında paralellikler kurmanın kolay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

(Kuzey İrlanda'da 1998'de mezhepsel ve ayrılıkçı çatışmaları son erdiren) Hayırlı Cuma Anlaşması'ndan ve sorunların sona ermesinden çıkardığımız derslerin Kıbrıs'a uygulanabileceğine ve süregelen Kıbrıs meselesine siyasi çözüm bulunmasına yardımcı olabileceğine inanıyorum.

"Kıbrıslı Türkler kabul etti ama Rumlar reddetti"

Wilson, adanın bir tarafında Yunanistan'ın desteklediği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), diğer tarafında da Türkiye'nin desteklediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Şimdiye kadar barışçıl çözüm bulmaya yönelik tüm girişimler başarısız olmuştur. En umut verici plan olan 2004 BM çözümü, Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilmiş ancak Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilmiştir.



Bana göre, bu çok açık ve net bir durum. Uzlaşmaz farklılıkları olan iki toplumumuz var ve bir tarafın anayasal ve yasal gerekliliklerini yerine getirmediği bir tarihimiz var.



Mevcut bölünme 1963'te Cumhurbaşkanı Makarios'un Kıbrıs Yüksek Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayarak anayasada tek taraflı değişiklikler önermesi ve uygulamaya koymasıyla başlamış ve sonunda adayı bölen uzun bir dizi olaya yol açmıştır.

"KKTC'nin bağımsız devlet kabul edilmemesi için hiçbir neden yok"

Kıbrıs'ta bu durumun açıkça Kıbrıs Türk toplumunun "tanınmış" GKRY'den rızasını çekmesine yol açtığına işaret eden Wilson, bunun yerine, sınırın her iki tarafında da tamamen işleyen iki hükümet, yönetim ve demokratik sistemin olduğunu ifade etti ve ekledi:

Benim görebildiğim kadarıyla KKTC'nin BM tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemesi için hiçbir neden yok.



Hatta Uluslararası Adalet Divanı'nın 2010'da Kosova'nın bağımsızlığına ilişkin aldığı karar KKTC'nin talebine daha fazla yasallık kazandıracaktır.

İngiltere'ye çağrı yaptı

Gelecekte yeniden entegrasyon için bir alan oluşması durumunda, Hayırlı Cuma Anlaşması gibi bir anlaşmanın buna olanak sağlayacağına işaret eden Wilson, mantıklı olanın, bir arabulucu ülkenin Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında bu anlaşmaya aracılık etmesi olduğunu bildirdi.

Wilson, İngiltere'nin bu rolü yerine getirebileceğine inandığına ve tarihsel olarak bölgedeki en etkili uluslardan biri olduğuna değindi.

Milletvekili Wilson, 1960'larda bağımsızlığını kazanmadan önce Kıbrıs'ı İngiltere'nin yönettiğini belirterek, ayrıca, Kıbrıs'ta gelecekteki ve kalıcı barış anlaşması için şablon görevi görebilecek Hayırlı Cuma Anlaşması'na İngiltere'nin taraf olduğunu hatırlattı.

"Barış her zaman değerli bir sonuçtur"

İngiltere'nin KKTC'de garantör ülke olmasının yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak "uluslararası sorumluluğu" da bulunduğuna işaret eden Wilson, şunları kaydetti: