İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi

Youtube sayfasından kripto para videosu, Twitter hesabından ise NFT paylaşımının retweet yapılması üzserine, İngiliz ordusunun sosyal medya hesaplarının hacklendiği doğrulandı.

İngiliz ordusuun Twitter ve Youtube hesaplarından, son dönemlerde şüphe çeken paylaşımlar dikkat çekti.

Orduya ait Youtube sayfasından, iş insanı Elon Musk’ın kripto para ile ilgili videoları paylaşıldı.

Twitter hesabından ise NFT (nitelikli fikri tapu) ile ilgili paylaşım retweet edildi. Ayrıca hesap isimleri de değiştirildi.

Yapılan açıklamayla, ordunun sosyal medya hesaplarının hacklendiği öğrenildi.

Hesaplar askıya alındı

İHA’nın haberine göre; ordu tarafınsan ihlal doğrulanarak sorunun çözüldüğü ve her 2 hesabın da askıya alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, “Şu an sorun çözülmüş olsa bile, soruşturma yürütülüyor ve daha fazla yorum yapmak doğru olmaz.” ifadeleri kullanıldı.

Şüphelinin kimliği açıklanmadı

Olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların kimliğine dair bir açıklama yapılmadı. Twitter hesap adının “Bapecslan” olarak değiştirilmesinin ardından, hesap ayarları dün öğleden sonra eski ayarlarına geri getirildi.

Twitter’dan durumla ilgili paylaşım yapan ordu, “Geçici paylaşım kesintilerimizden dolayı özür dileriz. Kaza ile ilgili soruşturma yürüteceğiz ve nedenini öğreneceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Normal paylaşımlarımız şimdi devam edecek.” açıklamasında bulundu.