İngiliz şarkıcı Adele, hayranlarına kötü haberi verdi

Adele, ekibinin büyük bir kısmının koronavirüse yakalanmasının ardından ABD’deki konserlerini iptal etti. Kararı sosyal medyadan açıklayan şarkıcı, gözyaşları içinde sevenlerinden özür diledi.

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ABD’nn Las Vegas kentinde vereceği konserlerini iptal etti.

Las Vegas’taki ilk konserine 24 saat kala iptal kararı alan ünlü şarkısı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“EKİBİMİN YARISI KORONAVİRÜSE YAKALANDI”

Gözyaşları içinde hayranlarından özür dileyen Adele, “Özür dilerim, 'Çok üzgünüm ama gösteri hazır değil. Ekibimin yarısı koronavirüse yakalandı. Prodüksiyonu kurtarmak için 30 saattir uyumadım ama zamanım kalmadı.” dedi.

Adele, hayranlarından özür diledi VİDEO

“SEYAHAT EDEN HERKES İÇİN ÜZGÜNÜM”

Konser için Las Vegas’a gelen sevenlerine seslenen Adele, “Özür dilerim. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Seyahat eden herkes için üzgünüm. Tüm tarihleri yeniden organize edeceğiz. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz ve konserleri yapacağız.” ifadelerini kullandı.

24 KONSER VERECEKTİ

Caesars Palace Colosseum’da 16 Nisan’a kadar toplam 24 konser vermesi beklenen Adele’in ilk konserinin bugün yapılması planlanmıştı.

Kasım ayının sonunda açıklanan konser planı kapsamında Adele hafta sonları ABD’li hayranları ile bir araya gelecekti.

HER BİR KONSERDEN 500 BİN DOLAR KAZANACAKTI

Bilet fiyatları 85 dolar ila 685 dolar arasında değişen her bir konserden 500 bin dolar kazanması beklenen Adele’in biletleri 6 saatte tükenmişti.

Adele’in bugünkü konseri, 5 yıl sonra ilk canlı konser olması bakımından önem taşıyordu.