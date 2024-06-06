İngiliz silah üreticisi Chemring: Küresel çatışmalar nedeniyle ülkelerin silah stokları yenileniyor İngiltere merkezli savunma kuruluşu, artan jeopolitik gerilimler sebebiyle ülkelerin aldığı pozisyonla ilgili açıklama yaptı.

ensonhaber.com

İngiltere'nin en büyük silah üreticilerinden Chemring, artan küresel çatışmalar karşısında ülkelerin silah stoklarını yenilemeye daha fazla yöneleceğini söyledi.

Kendisini NATO'nun kilit tedarikçilerinden biri olarak tanımlayan Chemring, ülkelerin Gazze ve Ukrayna'daki savaşlara ve "giderek daha fazla iddialı hale gelen Çin'e" tepki gösterdiğini söyledi.

Şirket, halihazırda rekor seviyelerdeki satışların 2030 yılına kadar 4 katına çıkarak yaklaşık 1 milyar sterline ulaşmasını hedefliyor.

10 yıllık yeniden silahlanma döngüsü

Chemring CEO'su Michael Ord, şu açıklamayı yaptı:

Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler, önümüzdeki 10 yıl boyunca sürmesi beklenen yeniden silahlanma döngüsünü tetikliyor.

6 aylık gelir 223,4 milyon sterlin

Söz konusu şirket, dünya çapındaki uluslar için havacılık, savunma ve güvenlik teknolojisi üretiyor. Ayrıca uzay seyahati ve elektronik savaş ürünleri için parçalar geliştiriyor.

BBC'nin aktardığına göre, 30 Nisan'a kadar olan altı aylık sonuçları paylaşan şirketin satışları, yüzde 8 artarak 223,4 milyon sterline ulaştı.

Savunma harcamalarında artış

Chemring ayrıca hem NATO üyesi hem de üye olmayan Avrupalı ​​müttefiklerin, Ukrayna'ya yardım sağladıktan sonra kendi stoklarını yenilemek için savunma harcamalarını artırdığını kaydetti.