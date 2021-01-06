İngiliz süpermarket zincirleri: Stok yapmayın

Asda, Sainsbury's ve Tesco; müşterileri uyarırken, yeterli ürünün düzenli olarak tedarik edildiğini duyurdu.

İngiltere'de, vatandaşların alışverişlerde yoğunluk oluşturması üzerine süpermarket zincirlerinden açıklama geldi.

Ülkenin önde gelen süpermarket zincirleri Asda, Sainsbury’s ve Tesco’dan yapılan açıklamada, ülkede koronavirüsle şubat ayı ortasına kadar devam etmesi beklenen karantina uygulaması nedeniyle stoklama amacıyla gereğinden fazla alışveriş yapılmaması çağrısında bulunuldu.

ÜRÜNLER TEDARİK EDİLİYOR

Açıklamada, yeterli ürünün düzenli olarak tedarik edildiği, müşterilerin online alışveriş yapabilecekleri hatırlatıldı.

ALINAN SİPARİŞ SAYISI

Tesco haftada 1,5 milyon, Sainsbury's 800 bin, Asda ise 850 bin online sipariş alıyor.

KARANTİNA ŞUBAT ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

İngiliz Başbakan Boris Johnson, hafta başında ülkede karantina uygulamasının şubat ortasına kadar devam edeceğini, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını duyurmuştu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı.

SALGININ BİLANÇOSU

Ülkede, koronavirüsün daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 60 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı ülkede önlem alınmaması durumunda, gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyordu.

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