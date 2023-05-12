İngiliz Telegraph, Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek Gazetenin haberinde, dünyanın gözünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası yenilgisinde olduğu açıkça paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun Batı ile sürdürmek istediği ilişkilerin ve Batılı liderlerin beklentilerinin altı çizildi.

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Batı medyasında, 6'lı masaya destek niteliğinde haberlerin ve analizlerin ardı arkası kesilmiyor.

Özellikle ABD ve İngiltere basınında, bu durumun birçok örneğine rastlamak mümkün

Son olarak İngiliz basınından The Telegraph, açık bir şekilde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"Erdoğan kaybederse dünya sevinecek"

"NATO'nun içindeki düşman" şeklinde skandal ifadelerin yer aldığı görüş yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kaybederse, özgür dünyanın sevinecek bir nedeni olacak." denildi.

Seçmenlerin yönlendirilmek istendiği yazıda, 14 Mayıs'ta Ankara'nın Batı ittifakındaki konumunu koruyup koruyamayacağının oylanacağı savunuldu.

Kılıçdaroğlu yorumu: NATO, ABD ve AB ile ilişkileri düzeltecek

Batılı liderlerin, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "NATO ve ABD ile ilişkileri düzeltme sözü verme taahhüdüne büyük ilgi gösterdiğine" dikkat çekildi.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu ile Batılı ortaklarının, uzun süredir askıda olan Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik girişimini "yeniden canlandırmaktan" söz ettiği kaydedildi.

"Türkiye hayal kırıklığına uğrattı"

Yine Batılı liderler arasında Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak güvenilirliğinin sorgulandığı şeklinde bir görüş ortaya atılarak şu ifadeler kullanıldı: