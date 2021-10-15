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    İngiliz vekil David Amess'e bıçaklı saldırı

    İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, hayatını kaybetti.
    • AA
    • 15.10.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 17:24
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    İngiliz vekil David Amess'e bıçaklı saldırı

    İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı.

    İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay Amess'in seçim bölgesi olan Essex'teki bir toplantısı sırasında yaşandı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçakladı. Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sky News'e açıklama yapan bir parti yetkilisi, Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söyledi.

    Amess, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İngiliz vekil David Amess e bıçaklı saldırı #1

    İngiliz vekil David Amess e bıçaklı saldırı #2

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