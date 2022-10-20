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    İngiliz vekiller: Başbakan Truss'ın saatleri kaldı

    Koltuğu sallantıda olan Truss, görevinde kalma konusunda ısrarını sürdürüyor. Ancak İngiliz milletvekilleri, Truss için vaktin daraldığını düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:59
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    İngiliz vekiller: Başbakan Truss'ın saatleri kaldı

    İngiltere'de Başbakan Liz Truss üzerindeki istifa baskısı artıyor.

    Ekonomi politikaları nedeniyle tepki toplayan Truss'ın kabinesinden istifa haberi geldi.

    Başbakan Truss'ın haftalar önce atamasını yaptığı İçişleri Bakanı Suella Braverman, görevinden ayrıldığını açıkladı.

    Muhafazakar vekil: Skor tablosu pek iyi değil

    Truss'ın da partisi olan Muhafazakar Parti'den Milletvekili Simon Hoare, İngiliz liderin, görevini kurtarmak için 12 saati olduğunu savundu.

    Hoare, Başbakan'ın "skor tablosunun pek iyi görünmediğini" ve işleri tersine çevirmek için fazla zamanı olmadığını söyledi.

    '12 saati kaldı' yorumu

    Truss'ın görevinin başında kalıp kalmayacağına dair BBC'nin sorusunu yanıtlayan Hoare, "Gemi döndürülebilir mi? Evet. Ama bunu yapmak için yaklaşık 12 saat olduğunu düşünüyorum. Sanırım bugün... Yarın sıkıntılı günler var." ifadelerini kullandı.

    Milletvekili Crispin Blunt da benzer görüşleri yineleyerek, "Bu kargaşayı durdurmak için açıkçası bugün bir değişiklik yapmamız gerekiyor." dedi.

    İngiliz vekiller: Başbakan Truss ın saatleri kaldı #1

    "Başbakan'ın saatleri kaldı"

    Muhafazakarların bir diğer vekili Sheryll Murray, "Başbakan'ın tutumu savunulamaz." diye konuştu.

    Telegraph'ın haberine göre, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Wes Streeting, Truss'ın "muhtemelen saatleri kaldığına" inandığını anlattı.

    İngiliz vekiller: Başbakan Truss ın saatleri kaldı #2


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