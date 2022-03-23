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- İngiliz yolcu, Antalya’ya gelen uçakta terör estirdi
İngiliz yolcu, Antalya’ya gelen uçakta terör estirdi
İngiltere Manchester'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan uçakta olay çıktı. Bir kadının yolculara ve uçuş görevlilerine saldırmasının ardından uçak, Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 15:46
- Güncelleme : 23.03.2022 - 15:48
İngiltere’nin Manchester kentinden Antalya’ya gitmek üzere, bu sabah yola çıkan bir uçakta görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı.
Uçakta bulunan bir kadın yolcu, planlanan uçuşun yarısında taşkınlık çıkarınca, uçak zorunlu olarak Viyana Havalimanı'na yönlendirildi.
UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI, ZOR ANLAR YAŞATTI
İsmi açıklanmayan kadının, uçakta ağlayan bebeğe sinirlendiği daha sonra da uçağı birbirine kattığı belirtildi.
Kadının önce uçuş görevlilerine saldırdığı daha sonra da öfkesini yolculara döndürdüğü hatta bazı yolculara tokat attığı ifade edildi.
VİYANA'DA UÇAKTAN İNDİRİLDİ
Yaşanan anların ardından uçağı birbirine katan yolcunun Avusturya’nın başkenti Viyana’da güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği öğrenildi.
Uçağın Viyana’da iki saat durduktan sonra tekrar Antalya’ya yönlendirildiği açıklandı.