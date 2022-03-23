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İngiliz yolcu, Antalya’ya gelen uçakta terör estirdi

İngiliz yolcu, Antalya’ya gelen uçakta terör estirdi

İngiltere Manchester'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan uçakta olay çıktı. Bir kadının yolculara ve uçuş görevlilerine saldırmasının ardından uçak, Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.