İngilizlerin 15 bin yıl önce yaşayan ataları yamyam çıktı

İngiltere'de bilim insanlarının 2 mağarada gerçekleştirdikleri araştırmalarda mağarada bulunan bir kadın iskeleti üzerinde yapılan DNA çalışmalarından kadının yamyam olduğu sonucuna varıldı.

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, ülkede bulunan en eski insan DNA'larının, biri yamyam olan iki farklı insan grubuna ait olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere’nin başkenti Londra'daki araştırmacılar, Eski Taş Devri'nin sonlarına doğru yaşayan iki İngilizin DNA'sını analiz etti. Bunlardan iki Somerset'teki Gough's mağarasında diğeri ise Kuzey Galler'deki Kendrick's mağarasında bulundu.

14 bin 900 yıl öncesine ait yaşam bulgusu

Uzmanlar, Gough's mağarasında bulunan insan kalıntısının bir kadına ait olduğunu ve 14 bin 900 yıl önce yaşadığını söyledi. Kendrick's mağarasından alınan DNA örneğinin ise 13 bin 600 yıl önce yaşayan bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

Daily Mail'in haberine göre sonuçlar, her birinin, son Buz Devri'nin sonunda, her ikisi de çok farklı beslenme şekillerine sahip, İngiltere'ye göç eden ayrı bir gruba ait olduğunu gösteriyor.





Mağarada bulunan kadın yamyam çıktı

Uzmanlar, kalıntıları Gough's mağarasında bulunan kadının muhtemelen yamyam bir grubun parçası olduğunu, diğer adamın ise ağırlıklı olarak deniz ve tatlı su yiyecekleri ile beslendiğini söyledi.

Yeni çalışma, Londra Doğal Tarih Müzesi, London College Üniversitesi ve Francis Crick Enstitüsü'ndeki uzmanlar tarafından yönetildi ve Nature Ecology & Evolution adlı bilimsel dergide yayınlandı.

"Britanya'ya ilk ne zaman geldiklerini bilmiyorduk"

Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırma yazarı Dr. Selina Brace, “Britanya'daki bu erken insan popülasyonların kimlerden oluştuğu hakkında gerçekten daha fazla şey öğrenmek istedik. Önceki çalışmalarımızdan Batılı avcı-toplayıcıların günümüzden yaklaşık 10 bin 500 yıl önce Britanya'da olduğunu biliyorduk. Ama Britanya'ya ilk ne zaman geldiklerini ve orada bulunan tek nüfusun bu olup olmadığını bilmiyorduk" dedi.

"Çok sayıda deniz ve tatlı su gıdası yiyorlardı"

Diğer taraftan, çalışma incelenen DNA’ların sadece genetik olarak değil, kültürel olarak da farklı olduğunu buldu. UCL'den araştırma yazarı Dr. Rhiannon Stevens, "Kemiklerin kimyasal analizleri, Kendrick mağarasındaki bireylerin büyük deniz memelileri de dahil olmak üzere çok sayıda deniz ve tatlı su gıdası yediğini gösterdi" dedi.





"Ritüelistik yamyamlığın kanıtı"

Stevens sözlerine şöyle devam etti:

“Gough's mağarasındaki insanların ise deniz ve tatlı su gıdalarını yediklerine dair hiçbir kanıt bulunamadı. Mağarada bulunan kafatası fincanları ritüelistik yamyamlığın kanıtı olarak yorumlanabilir.”