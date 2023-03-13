İngilizlerin çoğu, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapmaktan yana Araştırma sonuçları, İngiltere halkının Ukraynalılara yönelik tutumunu ortaya koydu.

Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı siviller, çareyi başta Polonya olmak üzere diğer ülkelere sığınmakta buldu.

Ukraynalı mültecilerle ilgili İngiltere'de yapılan araştırmanın sonuçları belli oldu.

İngilizler, Ukraynalı mültecilere olumlu yaklaşıyor

Çatışmalardan kaçan Ukraynalıları yanına alan her 10 kişiden 8'i, mültecilere ev sahipliği yapma konusunda olumlu bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Halkın çoğu, İngiltere'nin savaş bölgelerinden insanları almaya devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Yüzde 88: Tekrar kabul ederim

The Guardian'ın haberine göre, Ukrayna'dan sığınmacı kabul edenlerin yüzde 88'i bunu tekrar yapacağını söylerken, sadece yüzde 3'ü onları kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Ayrıca İngilizlerin yüzde 68'i, ülkelerinin Ukrayna'dan 150 binden fazla mülteciyi kabul etmesinin "iyi bir şey" olduğuna inanırken, yalnızca yüzde 17'si bunun "kötü bir şey" olduğu kanaatine sahip.

Başbakan Sunak'ın kaçak göçmenleri durdurma planı

Bulgular, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknelerle Manş Denizi'ni geçmeye çalışan mültecileri alıkoyma ve sınır dışı etme politikasına ilişkin tartışmaların ortasında dikkat çekiyor.

Sunak, seçmenlerin İngiltere'ye bu şekilde girilmesinin sona ermesini istediği inancı nedeniyle tekneleri durdurmayı siyasi öncelik haline getirdi.

İngiltere'de mültecilere ev sahipliği araştırması

İngiltere'de birçok ev sahibi, diğer ülkelerden gelen misafirleri desteklemeye istekli olduğunu ifade etti. Her 10 ev sahibinden 3'ü, halihazırda otelde konaklayan bir Afgan mülteciyi destekleyebileceklerini belirtti.

Her 10 kişiden 7'si de bir mülteciyi yeniden ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti. Afgan veya Ukraynalı mültecileri desteklemeye açık olduklarını anlattılar.