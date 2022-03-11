İngiltere, 386 Rus milletvekiline yaptırım kararı aldı

Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptırımlara ilişkin, "Baskıyı bırakmayacağız" dedi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor.

İngiltere, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki çok sayıda milletvekiline yaptırım kararı aldı.

386 RUS VEKİLE YAPTIRIM KARARI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Donetsk ve Lugansk'a verdikleri destek nedeniyle Duma'nın 386 üyesine yaptırım uygulandığı bildirildi.

SEYAHAT YASAĞI VE MAL VARLIKLARINA ERİŞİM ENGELİ

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un aldığı yaptırım kararıyla Rus milletvekillerine İngiltere'ye seyahat yasağı getirildiği ve bu ülkedeki mal varlıklarına erişimin engellendiği belirtildi.

Bakan Truss, yaptırım kararına ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"RUS EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ BASKIYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı yasa dışı işgalinde suç ortaklarını ve bu barbarca savaşı destekleyenleri hedef alıyoruz. Baskıyı bırakmayacağız ve yaptırımlarla Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz. Müttefiklerimizle Ukraynalı dostlarımızın yanındayız. Ukrayna'yı, insani yardım, savunma silahları ve Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek için diplomatik çalışmalarla desteklemeye devam edeceğiz."