İngiltere, 8 yıl sonra Libya'daki Büyükelçiliğini yeniden açtı

İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, 8 yıl aranın ardından Libya'da büyükelçiliğin yeniden açıldığını duyurdu.

Libya'da 2014'te başlayan iç savaşın ardından misyonlarını kapatan İngiltere, 8 yıl sonra büyükelçiliğini yeniden hizmete açtı.

İngiliz büyükelçi, Twitter'dan duyurdu

Büyükelçi Caroline Hurndall, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin açılmasını, "İngiltere'nin Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla Libyalılar ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya devam etme kararlılığının kanıtı" olarak değerlendirdi.

İç savaşla birlikte misyonlar kapatılmıştı

AA'nın haberine göre; Hurndall, İngiltere ve Libya'nın ilişkilerinin tarihi açıdan derin ve kalıcı olduğunu belirtti.

İngiltere, Ağustos 2014'te ülkede alevlenen iç savaşın ardından diplomatik misyonlarını kapatmıştı.