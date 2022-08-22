İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya liderlerinin telefon diplomasisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğini ve İran'ı görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, telefonda görüştükleri ve çeşitli uluslararası konuları ele aldıkları aktarıldı.

Ukrayna'ya destekler sürecek

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson, Macron, Biden ve Scholz’un Rusya’nın işgali karşısında Ukrayna’yı destekleme konusundaki kararlı bağlılıklarının altını çizdikleri aktarıldı.

Ülkedeki nükleer tesislerin güvenliği ele alındı

İHA'nın haberine göre; Liderlerin Ukrayna’daki nükleer tesislerin güvenliğini ele aldıkları aktarılan açıklamada, liderlerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) ziyaret etmesine yönelik ilişkin son tartışmaları memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.

İran ve Orta Doğu da görüşüldü

Beyaz Saray tarafından liderlerin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, liderlerin 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarını ele aldıkları aktarılarak, liderlerin İran’ın nükleer programı konusunda devam eden müzakereleri, Orta Doğu bölgesindeki ortaklara desteğin güçlendirilmesi ve İran’ın istikrarsızlaştırıcı bölgesel faaliyetlerini caydırmak ve kısıtlamak için ortak çabaları ele aldıkları ifade edildi. Beyaz Saray, liderlerin Orta Doğu konusunda yaptıkları görüşme konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.