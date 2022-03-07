İngiltere, asker sayısını azaltma planından vazgeçebilir

Rusya'nın kendilerine doğru yaklaşan bir 'tehdit' olduğunu savunan Londra yönetimi, savunma konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın doğusunda, Ukrayna'ya komşu ülkelerde tedirginliğe yol açtı.

NATO, söz konusu bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye çalışırken, Londra yönetiminin de savunma konusunda hamlede bulunabileceği konuşuluyor.

İNGİLTERE'DE SAVUNMA HESAPLARI

İngiltere basınından Sun gazetesi, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, 23 Mart'ta yapacağı konuşmada, savunma harcamalarının "geniş ölçüde" artırılması kararından bahsedebileceğini yazdı.

Geçen yıl 10 bin askerlik kesinti planı açıklanmıştı, ancak savunma harcamalarındaki artışa rağmen Savunma Bakanlığı içinde asker azaltma konusunda "derin bir kızgınlık" olduğu kaydedildi.

"KREMLİN'DEN GELEN TEHDİDİN IŞIĞINDA..."

Haberde, "Asker azaltma kararı, Kremlin'den gelen artan tehdidin ışığında tersine dönebilir." denildi.

Bu arada Almanya Başbakanı Scholz, geçtiğimiz ay yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı aldığını söylemişti.

ALMANYA'DAN 100 MİLYAR EUROLUK ÖZEL FON

Federal Meclis'te düzenlenen özel oturumdaki konuşmasında Scholz, "Savunma harcamaları için 100 milyar euroluk özel bir fon kuruyoruz. Fonları gerekli yatırımlar ve silahlanma projeleri için kullanacağız." demişti.