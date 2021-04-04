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    İngiltere, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısında ısrarcı

    Kanda pıhtılaşma nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aşıyla ilgili açıklama yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 09:59
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    İngiltere, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısında ısrarcı

    İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdi.

    İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Söz konusu kurum, aşının güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor.

    'YARARLARI RİSKLERE GÖRE DAHA FAZLA' AÇIKLAMASI

    İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun İcra Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının virüs enfeksiyonunu ve komplikasyonları önlemedeki yararları her türlü riske üstün gelmeye devam ediyor." dedi.

    Bloomberg'ün haberine göre, Raine, "Halk, davet edildiğinde aşılarını yaptırmaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

    İngiltere, AstraZeneca nın koronavirüs aşısında ısrarcı #1

    İNGİLTERE'DE AŞILAMA KAMPANYASI

    Hollanda ve Almanya, kan pıhtılaşması endişelerinin ardından AstraZeneca aşısının kullanımını 60 yaş altı için durdurma kararı aldı.

    Norveç ve Danimarka da aşının kullanımına ilişkin askıya alma süresini uzattı.

    İngiltere, aşılama kampanyası çerçevesinde şimdiye kadar ülkedeki yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlasına ilk dozu yaptı.

    Başbakan Boris Johnson, temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere aşının ilk dozunun uygulanması sözünü verdi.

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