İngiltere, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısında ısrarcı

Kanda pıhtılaşma nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aşıyla ilgili açıklama yapıldı.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Söz konusu kurum, aşının güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor.

'YARARLARI RİSKLERE GÖRE DAHA FAZLA' AÇIKLAMASI

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun İcra Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının virüs enfeksiyonunu ve komplikasyonları önlemedeki yararları her türlü riske üstün gelmeye devam ediyor." dedi.

Bloomberg'ün haberine göre, Raine, "Halk, davet edildiğinde aşılarını yaptırmaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'DE AŞILAMA KAMPANYASI

Hollanda ve Almanya, kan pıhtılaşması endişelerinin ardından AstraZeneca aşısının kullanımını 60 yaş altı için durdurma kararı aldı.

Norveç ve Danimarka da aşının kullanımına ilişkin askıya alma süresini uzattı.

İngiltere, aşılama kampanyası çerçevesinde şimdiye kadar ülkedeki yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlasına ilk dozu yaptı.

Başbakan Boris Johnson, temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere aşının ilk dozunun uygulanması sözünü verdi.