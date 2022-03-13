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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin'in barbarca eylemleri tüm insanlığı test ediyor

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Johnson, "Putin'in barbarca eylemleri sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ediyor" dedi.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 22:39
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin'in barbarca eylemleri tüm insanlığı test ediyor

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

    İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Johnson’ın öğleden sonra Zelenskiy ile görüştüğü ifade edilerek, Johnson’ın Zelenskiy’i ve Ukrayna halkını cesaretlerinden dolayı övdüğü aktarıldı.

    "PUTİN'İN BARBARCA EYLEMLERİ TÜM İNSANLIĞA TEHDİT"

    Açıklamada, “Başbakan, Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ettiğini söyledi. Liderler, Brent Reynaud ve sayısız masum Ukraynalının öldürülmesi ile Dniprorudne ve Melitopol Belediye Başkanlarının kaçırılmasını kınadı” denildi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin in barbarca eylemleri tüm insanlığı test ediyor #1

    UKRAYNA'NIN ÖZ SAVUNMASI DESTEKLENECEK

    Johnson’ın görüşmede İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin altını çizdiği aktarılan açıklamada, Johnson’ın salı günü başkent Londra’da yapılacak olan Ortak Sefer Gücü toplantısı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın öz savunmasını desteklemek için daha fazla seçenek aramaya devam edeceği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca, Johnson’ın İngiltere'nin bu çatışmaya bir son vermek için Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin in barbarca eylemleri tüm insanlığı test ediyor #2


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