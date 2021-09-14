İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi öldü

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. Johnson'un ölümünün ani bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

RESSAM BİR ANNE

1942 doğumlu Charlotte Johnson Wahl, ressamlığıyla biliniyordu.

1982 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Johnson’ın Londra’daki bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİNDEN PAYLAŞIM

Ölüm haberi üzerine siyaset dünyasından isimler de taziye mesajları paylaşmaya başladı.

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan'ın kaybını öğrendiğim için çok üzgünüm. Kendisine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.