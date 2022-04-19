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    İngiltere Başbakanı Johnson, IKBY Başbakanı Barzani'yle görüştü

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yle Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmaya yönelik çabaları görüştü.
    • 19.04.2022 - 19:43
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    İngiltere Başbakanı Johnson, IKBY Başbakanı Barzani'yle görüştü

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yle bir araya geldi.

    Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson, Kiev'e yaptığı son ziyaret konusunda Barzani'yi bilgilendirdi.

    Irak'ın istikrarı ve DEAŞ'a karşı operasyonlar

    Uluslararası toplumun Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı durmaya devam etmesi gerektiğini yineleyen İngiliz Başbakan, ayrıca Irak'ın istikrarına ve DEAŞ'a karşı operasyonlara bağlılığını dile getirdi.

    İngiltere Başbakanı Johnson, IKBY Başbakanı Barzani yle görüştü #1

    Avrupa'ya enerji ihracı

    AA'ya göre Barzani ise Avrupa'ya enerji ihraç etme isteklerinden bahsetti.

    Johnson, Barzani'nin Batı'nın Rus petrol ve gazına bağımlılığını azaltmaya yardımcı olma çabasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    İngiltere Başbakanı Johnson, IKBY Başbakanı Barzani yle görüştü #2

    İngiltere Başbakanı Johnson, IKBY Başbakanı Barzani yle görüştü #3

    İngiltere Başbakanı Johnson, IKBY Başbakanı Barzani yle görüştü #4


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