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    İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky telefonda görüştü

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 22:08
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    İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky telefonda görüştü

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, liderler arasındaki diplomasi trafiği sürüyor.

    İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

    SİVİLLERE YÖNELİK ARTAN TEHDİTİ ELE ALDILAR

    Açıklamada, liderlerin, Rusya'nın barbarca saldırılarını ve Ukraynalı sivillere yönelik artan tehdidi ele aldığı aktarılarak, Johnson’ın İngiltere'nin Rusya’nın başarısız olmasını sağlama konusunda kararlılığının altını çizdiği ifade edildi.

    İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky telefonda görüştü #1

    DAHA FAZLA SAVUNMA EKİPMANI İÇİN ORTAKLAŞA GÖRÜŞME TAAHHÜTÜ

    Görüşmede, liderlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyaçlarını tartıştığı belirtilen açıklamada, “Başbakan, daha fazla savunma ekipmanı sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt etti” denildi.

    Açıklamada ayrıca, görüşmede liderlerin Rusya'nın gelişigüzel saldırıları ve ateşkes ihlallerini hızlandırdığı Ukrayna'da kötüleşen insani durumu ele aldıkları aktarıldı.

    İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky telefonda görüştü #2


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